Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Американская актриса и модель Кэрол Линли, сыгравшая в бродвейской постановке «Голубой деним», скончалась в возрасте 77 лет. Об этом рассказал её друг Трент Долан, сообщает газета The New York Times.

Актриса умерла еще 3 сентября в своем доме в штате Калифорния от сердечного приступа. Линли начала сниматься в кино в 1958 году, среди картин с её участием — «Свет в лесу», «Исчезнувшая Банни Лейк», «Приключения «Посейдона». В 1970-х годах актриса стала сниматься на телевидении, в частности, в сериале «Остров фантазий».

В 1958 году на Бродвее вышла постановка «Голубой деним», где Кэрол Линли исполнила главную роль. Она сыграла пятнадцатилетнюю Джанет Уиллард, у которой должен появиться ребенок от одноклассника Артура Бартли. Через год режиссер Филип Данн снял Линли в драме с тем же названием.

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