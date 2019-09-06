Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Ростовская область готовится к проведению XIV международного фестиваля «Молодежь — за Союзное государство». Российско-белорусский форум состоится с 22 по 27 сентября. Гостей примут Ростов-на-Дону, Таганроге и Шахты. Как уточнили ИА REGNUM в донском правительстве, ожидается, что форум объединит 15 тыс. человек.

«Это масштабный творческий и образовательный проект, направленный на создание единого культурного пространства Союзного государства, укрепление дружбы между молодежью России и Беларуси. Наша общая задача — пропаганда лучших идей в области современного молодежного движения и налаживание сотрудничества между объединениями двух стран, а также поддержка талантливой молодежи», — сказал глава комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

По его словам, тема Великой Отечественной войны станет основной в программе фестиваля. Часть запланированных мероприятий будет посвящена 76-й годовщине освобождения Ростовской области и 75-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.