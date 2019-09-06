Мурманск, , 12:11 — REGNUM Власти Мурманской области и банк «ВТБ"подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет запущен первый в мире велопрокат за Полярным кругом.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе банка, в настоящее время рассматривается возможность установки на территории Мурманска в перспективе одного года 10 велостанций с сотней велосипедов.

«Велопрокат станет ещё одним шагом в приближении городской среды Мурманска к самым современным европейским стандартам. Проект с огромным успехом опробован в столице России, теперь очередь за столицей Арктики. Как показывает мой опыт общения с мурманчанами, особенно с молодёжью, запрос на вело-инфраструктуру в городе огромен. Велосипедистов у нас много, а с появлением доступного проката станет ещё больше. Это вклад не только в благоустройство города, но и в здоровье людей, в экологию, в общественный климат», — отметил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Проект «Велобайк» был запущен Москве с 2013 года. С момента его запуска пользователи совершили более 13 млн поездок. В этом сезоне москвичам доступно свыше 5 тысяч велосипедов и 528 велостанций.