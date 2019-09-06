Гомель, Белоруссия, , 12:14 — REGNUM Следствие предъявлено обвинение гражданину Белоруссии, подозреваемому в убийстве в Гомельской области 45-летней гражданки России. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

«На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 («Убийство») Уголовного кодекса Республики Белоруссия», — говорится в сообщении Марии Кривоноговой, размещённом на сайте Следственного Комитета Белоруссии.

Также официальный представитель отметает, что окончательная оценка действиям подозреваемого будет дана по окончании расследования дела.

Напомним, согласно материалам дела, 45-летняя жительница Мурманской области приобрела дом в деревне Горобец Гомельского района Белоруссии, в который переехала и там проживала с тремя несовершеннолетними детьми. Также женщина поддерживала отношения с местным 34-летним жителем. В ночь с 22 на 23 августа между нею и нетрезвым мужчиной возник конфликт, в результате которого последний сначала ударил женщину, а потому задушил, затем закопав тело на границе дачного участка.