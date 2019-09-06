Москва, , 12:04 — REGNUM В связи с кончиной бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе будет открыта книга соболезнований. Выразить соболезнования можно будет в посольстве республики в Москве. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве Зимбабве в российской столице.

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«Книга соболезнований будет открыта, флаг также сейчас приспускают», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый после обретения Зимбабве независимости президент страны Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Он умер из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года. До этого он возглавлял страну почти четыре десятка лет.