Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM На водоёмах в Ростовской области в течение купального сезона — с 1 июня до 31 августа — спасено 60 человек, из них — пять детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 сентября.

Наиболее часто экстренные ситуации возникали в Ростове-на-Дону, Азове и Азовском районе.

Отмечается, что за последние пять лет на Дону количество случаев гибели людей на воде удалось сократить почти вдвое — на 44%. Добиться таких результатов удалось во многом благодаря профилактической работе с населением.