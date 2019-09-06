Казань, , 12:01 — REGNUM Индонезия завоевала три медали (две серебряные и одну бронзовую) и получила 12 наград за выдающиеся достижения на крупнейшем чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019, который в августе проходил в Казани, сообщает 5 сентября информационное агентство Antara.

Участники из Индонезии заняли 15 место среди 63 стран.

Известно, что министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди оказал полную поддержку индонезийской команде, посетив это мероприятие и непосредственно наблюдая за соревнованиями. Министр также принял участие во втором совещании, на котором обсуждались различные темы, связанные с обучением и профессиональными навыками.

Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди, который также присутствовал на мероприятии в Казани, приветствовал достижения индонезийских участников.

«Это достижение — предмет, которым можно гордиться и которое доказывает, что качество человеческих ресурсов в Индонезии конкурирует на глобальном уровне», — отметил посол Индонезии в РФ.

В этом году соревнования проходили в 56 профессиональных областях. В них приняли участие 1354 участника из 63 стран мира.

Напомним, Индонезия участвует в чемпионате WorldSkills Compilation с 2005 года. В 2017 году Индонезия выиграла две серебряные медали и 12 медалей, заняв 16-е место из 57 стран-участниц.

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