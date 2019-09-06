Москва, , 11:54 — REGNUM Средний проходной балл ЕГЭ на бюджетные места в ведущие вузы России превысил в 2019 году 80 баллов. Об этом сообщается в обзоре по итогам приёмной кампании, подготовленном Рособрнадзором.

«По официальным данным от ведущих вузов, средний проходной балл в этом году уверенно превышает порог в 80 баллов», — сообщили в Рособрнадзоре.

Так, для МФТИ показатель составил 97,3 баллов, для МГИМО МИД России — 96,2 баллов, НИУ ВШЭ — 96,5 баллов, СПбГУ — 92,49 баллов, МГЮА им. О. Е. Кутафина — 92,5 баллов, ИТМО — 92,7 баллов, РАНХиГС — 91 баллов, для Первого МГМУ им. И. М. Сеченова — 90,1 баллов, МГУ им. М. В. Ломоносова — 86 баллов, НГУ им. Н. И. Лобачевского — 80 баллов, а для СГУ им. С. П. Королева — 74,99 баллов.

В отчёте отмечается, что несмотря на довольно высокий порог, на бюджет было зачислено значительное количество выпускников. Так, в один МФТИ, который занял лидирующее место по проходному баллу, поступило 826 человек.

Отметим, что в 2019 году было выделено 312 400 бюджетных мест в бакалавриате, 77 100 бюджетных мест в специалитете и 128 800 мест в магистратуре.