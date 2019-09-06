Душанбе, , 11:53 — REGNUM В Таджикистане повысилось число разводов и при этом снизилось количество заключённых браков, — сообщают местные СМИ.

Согласно официальной статистике, за первое полугодие 2019 года зарегистрировано 33,5 тысячи браков, что на 1% меньше, чем за тот же период 2018 года. Отмечается, что такое снижение зафиксировано практически во всех регионах страны.

Что же касается разводов, то их рост превысил 8%. Так, за отчётный период зарегистрировано более 6 тысяч разводов, что больше прошлогоднего показателя за тот же отрезок времени на 481 развод. Рост числа расторжений браков наблюдается по всей стране.

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