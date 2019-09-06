Сеул, , 12:02 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему употребления собачьего мяса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Gallup Korea.

Собака

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1500 человек в период с 1 по 5 августа, 71,9% респондентов сообщили, что не хотят и не будут употреблять в пищу собачатину.

Известно, что по сравнению с результатами прошлогоднего опроса число людей, не желающих есть «друга человека», увеличилось на 1,7%. 13,7% опрошенных продолжат употреблять в пищу собачье мясо, 13,8% — допускают употребление мяса собаки в пищу в зависимости от ситуации.

Кроме того, число людей, недавно употреблявших в пищу собачатину, сократилось до 12,2%, а число людей, которые ни разу не пробовали данный вид мяса, — до 46%.

«На основе полученных данных, мы можем отметить, что спрос на мясо собаки сокращается с каждым годом, — сообщили представители Корейской ассоциации по защите животных. — В ближайшем будущем предприятия по производству кормов для собак могут прийти в упадок».