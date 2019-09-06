Алексеевка, Белгородская область, 6 сентября 2019, 11:41 — REGNUM Прокуратура не будет оспаривать решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил заместитель алексеевского межрайонного прокурора Белгородской области Дмитрий Пакалов.
По его словам, прокуратура поддержала позицию адвокатов, а осужденные зарекомендовали себя с положительной стороны.
«Позиции прокуратуры и суда совпали, пока обжаловать не намерены», — цитирует РИА Новости Пакалова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 6 сентября, суд принял решение об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые отбывают наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Футболисты смогут выйти на свободу не ранее 17 сентября, после того как решение суда вступит в законную силу.
Читайте также: Мать Кокорина об освобождении сына: «Наконец-то это всё закончилось»