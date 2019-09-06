История вопроса

Аморальные или противозаконные поступки звёздных спортсменов часто приводят к закату их карьеры или общественному порицанию.



В августе 2019 года португальский футболист Криштиану Роналду признался, что в 2010 году заплатил американке Кэтрин Майорге, ранее обвинившей его в изнасиловании. А в мае 2019 года суд приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина за драку к заключению в колонии общего режима. Срок получил и его брат, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.



Среди громких скандалов и дело Макгрегора. В августе 2019 года стало известно, что ирландский борец UFC Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину за отказ выпить с ним.

