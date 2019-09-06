Москва, , 11:48 — REGNUM Вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева был решен довольно быстро, учитывая срок их пребывания в колонии. Об этом заявил адвокат Мамаева Игорь Бушманов, передает 6 сентября «Чемпионат».

Футболистов поместили в колонию фактически меньше двух месяцев назад, напомнил он и добавил, что защита продолжит обжалование приговора. Бушманов сказал, что очень рад за своего подзащитного, братьев Кокориных и всех, кто переживал за спортсменов.

«Мы будем продолжать дальше обжалование самого приговора. Надеюсь, что вышестоящие конституционные инстанции нас услышат», — отметил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева, осужденных за потасовки в центре Москвы осенью 2018 года, освободилиусловно-досрочно. На свободу они выйдут не ранее 17 сентября, когда решение суда вступит в силу.

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