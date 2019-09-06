Уилмингтон, США, , 11:44 — REGNUM Приближающийся к побережью штата США Северная Каролина ураган «Дориан» ослабел до первой, «минимальной» категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает 6 сентября Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным центра, в настоящее время максимальная скорость ветра составляет 144 км/ч и в данный момент он находится на расстоянии 64 км к юго-востоку от города Уилмингтон (штат Северная Каролина), двигаясь на северо-восток вдоль побережья со скоростью 24 км/ч.

Отметим, как ранее сообщалось, на Багамских островах ураган «Дориан» стал причиной гибели не менее чем 30 человек. Также было повреждено примерно 13 тысяч строений и затоплены большие территории.