Уфа, , 11:48 — REGNUM Прокуратура Уфы защитила права ребенка-инвалида на бесплатный проезд к месту лечения. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В надзорное ведомство обратилась жительница Уфы, которая рассказала о том, что министерство здравоохранения республики отказало ее ребенку-инвалиду в выдаче талона для бесплатного проезда к месту лечения в Москву и обратно.

Сотрудники прокуратуры направили в суд административное исковое заявление в котором просили признать действия Минздрава Башкирии незаконными и обязать Фонд социального страхования возместить все понесенные затраты на проезд.

Данные требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.