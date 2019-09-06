Йоханнесбург, ЮАР, , 11:27 — REGNUM Тебе Магугу, 26-летний дизайнер из ЮАР, стал первым африканцем, получившим премию французской компании Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH). Это престижная премия для молодых модельеров, которая была учреждена в 2013 году, передает ВВС Swahili.

Тебе Магугу обогнал более 1700 других претендентов на призовой фонд в размере 331 272 долларов США. Он также получит годичное наставничество от известной во всем мире компании, производящей предметы роскоши.

Жюри похвалило Магугу за «оригинальность в использовании кроя, цвета и материалов», «врожденную женственность его простых для ношения предметов одежды» и включение в коллекцию «южноафриканской истории».

Йоханнесбургский дизайнер женской одежды сказал, что его коллекция весна-лето 2018 года, названная «Домашняя экономика», «исследовала состояние женской силы в ЮАР».

В более поздних коллекциях также затрагивались вопросы культуры и политики, отметил дизайнер.