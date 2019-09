Ирвайн, США, , 11:07 — REGNUM В предстоящей игре The Outer Worlds космический корабль будет обладать искусственным интеллектом (ИИ). Об этом 5 сентября сообщил журнал PC Gamer со ссылкой на сотрудника студии Obsidian Меган Старкс.

Разработчик сообщила, что ИИ корабля под названием «The Unreliable» («Ненадежный») будет комментировать действия и решения игрока, в том числе неудачные. Сам ИИ получил имя Ада (ADA, Autonomous Digital Astrogator).

Старкс описывая ИИ, сказала, что это будет что-то вроде «гигантской коробки с небольшим лицом». Издание отмечает, что это может быть отсылкой к другой игре Obsidian — Fallout: New Vegas.

Релиз The Outer Worlds запланирован на 25 октября 2019 года, игра выполнена на движке (базовая программа) Unreal Engine 4. Разработчики позиционируют The Outer Worlds как «Fallout: New Vegas в космосе».

