Москва, , 11:02 — REGNUM В Москве состоялось открытие Международной научно-практической конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение». Участников поприветствовал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

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На форум съехались представители органов госвласти и национальных избирательных комитетов и комиссий из более чем 30 стран мира.

«Предстоит обсудить широкий круг вопросов по использованию передовых цифровых технологий, открывающих качественно новые возможности для развития институтов прямой демократии и общественного контроля», — отметил Путин в приветственной телеграмме и пожелал участникам плодотворной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, около 30 стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием должны быть утверждены в России в ближайшие три года.

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