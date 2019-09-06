Баргузинский район, Бурятия, , 11:00 — REGNUM В Бурятии ликвидировали лесной пожар в Баргузинском заповеднике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, всего здесь сгорело 13 га леса.

При этом продолжает гореть очаг в Забайкальском национальном парке на площади около 8 га.

«За прошедшие сутки на тушении работало 70 человек из числа десантников-парашютистов и лесной охраны дирекции «Заповедное подлеморье», — добавили в агентстве.

Кроме того, в работах были задействованы сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Напомним, пожары на особо охраняемых территориях республики вспыхнули в начале сентября. Как сообщало ИА REGNUM, причиной возгорания стали сухие грозы.

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