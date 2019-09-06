Москва, , 10:59 — REGNUM Светлана Кокорина, являющаяся матерью осужденного за драку футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, дала свой комментарий по поводу решения суда об условно-досрочном (УДО) освобождении сына.

«Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это всё закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции», — приводит слова женщины Sport24.

Также мать Кокорина отметила, что она не думает, что оставшиеся до окончательного освобождения Александра Кокорина 10 дней будут тяжелыми, так как главное — что все осталось позади.

Кроме этого, сообщается, что женщина заплакала, узнав об освобождении её сына, заплакала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выездной суд в исправительной колонии №4 в Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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