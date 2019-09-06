Каир, , 17:34 — REGNUM Шесть террористов, подозреваемых в совершении вооруженных нападенийв египетской провинции Синай, были ликвидированы в ходе перестрелкис полицией возле оазиса Бахария к юго-западу от египетской столицы. Министерство внутренних дел Египта сообщает, что силы безопасности республики провели антитеррористический рейд в пустынном районе примерно в 300 километрах к юго-западу от Каира, в ходе которого были установлены, а затем ликвидированы экстремисты. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Согласно заявлению министерства, ранее боевики совершили ряд террористических атак в обширной пустынной местности к западу от реки Нил, а также в северных районах провинции Синай. На месте убийства террористов были обнаружены несколько охотничьих ружей и четыре автомата.

Напомним, в феврале 2018 году правительство Египта объявила общенациональную кампанию по борьбе с терроризмом в рамках обеспечения безопасности граждан на всей территории страны. В основном антитеррористические рейды проводятся в районах Северного Синая, где группы, лояльные ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеют значительное присутствие.