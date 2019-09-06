Амман, , 17:01 — REGNUM В Иордании проходят многотысячные уличные протесты работников сферы образования, которые требуют повышения заработной платы. Основная волна недовольства охватила столицу королевства Амман, где учителя вступилив прямые столкновения с сотрудниками сил безопасности. Организаторы демонстраций заявляют, что правительство еще в 2014 году согласовало планы увеличения заработной платы в секторе образования на 50%, однако до сих пор эти обещания не был реализованы. Об этом сообщает иорданское информационное агентство Al-Rai.

Силы безопасности Иорданского Хашимитского Королевства перекрыли основные транспортные развязки столицы, не позволив протестующим добраться до здания правительства. Работники сферы образования собирались в разных местах по всему Амману, скандируя антиправительственные лозунги и призывая к началу сидячей забастовки. Организаторы демонстрации призвали учителей в других городах присоединиться к протестам.

В свою очередь, правительство Иордании отмечает, что оно стремится к диалогу с учителями, не желая при этом прекращения учебных занятий. Министерство образования страны подчёркивает, что повышение заработной платы на 50% обойдется Королевству почти в 160 миллионов долларов в год.