Додома, , 14:33 — REGNUM Более половины из 7,1 миллиона детей-беженцев, достигших школьного возраста, не ходят в школу. По информации танзанийского новостного издания Nipashe, данные статистики были опубликованы в докладе Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В данном докладе под названием «Активизация усилий: образование беженцев в условиях кризиса» говорится, что чем взрослее дети-беженцы, тем труднее для них становится получить доступ к образованию.

«63% детей-беженцев посещают начальную школу, в то время как в мире этот показатель равен 91%. Что касается средней школы, то здесь ситуация еще хуже: если в мире средние школы посещают 84% детей, то среди беженцев на этой ступени образования учится лишь 24% детей», — отметила Мелисса Флеминг, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По ее словам, резкий спад числа детей-беженцев, обучающихся в начальных и средних школах, является прямым следствием отсутствия финансирования образования беженцев.

Со своей стороны, Верховный комиссар управления ООН Филиппо Гранди подчеркнул:

«Школа — это место, где беженцам предоставляется второй шанс. Мы лишаем беженцев этой возможности, не позволяя им получить знания и умения, необходимые для инвестирования в свое будущее».

И именно поэтому УВКБ ООН призвало правительства, частный сектор, образовательные организации и стран-доноров представить выделить средства для оказания содействия получению среднего образования детям-беженцам.