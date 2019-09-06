Додома, , 19:36 — REGNUM Озера Маньяра в области Аруша, Танзания, находится под угрозой исчезновения в результате заболачивания, произошедшего в связи с загрязнением местности местными крестьянами и скотоводами..

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», крестьяне и скотоводы ведут свою деятельность вдоль озера Маньяра, в результате чего почва попадает в озеро и загрязняет его.

Об этом сообщила старший помощник комиссара национального парка озера Маньяра Ноэлия Мйонга во время выступления с докладом об охране озера, перед экспертами и экологами, посетившим парк, с целью детального рассмотрения стоящих перед ними проблем.

По ее словам, местные жители занимались неустойчивой сельскохозяйственной деятельностью, что впоследствии привело к уменьшению глубины озера и уровня воды в нем.

Также Мйонга отметила, что Министерствам страны, ответственным за данную проблему, необходимо принять меры по информированию общественности о важности озера.

Кроме того, старший помощник комиссара подчеркнула, что национальный парк озера Маньяра совместно с Ассоциацией национальных парков Танзании организовали просветительскую деятельность по эффективному использованию земли в 25 деревнях, чтобы научить население правильно пасти скот и вести сельское хозяйство, что в свою очередь поможет уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде в данном парке.