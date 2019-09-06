Нью-Дели, , 20:17 — REGNUM Исследовательская фирма Ipsos провела опрос, результаты которого утверждают, что почти 68% индийцев не доверяют традиционным партиям страны, считая, что они не заботятся об интересах широких слоев населения..

При этом 40% респондентов отметили, что общественные устои деградировали. Кроме того, 69% опрошенных индийцев заявили, что экономика «перекошена» в пользу богатых и влиятельных людей.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», аналитики считают, что среди жителей Индии бытует мнение, что сильный лидер может изменить текущее положение в стране.

«Людям нужен сильный лидер, который не боится принимать смелые решения. 80% опрошенных городских жителей считают, что такой политик может покончить с засильем богатых в стране. При этом большинство людей, в достижении этих целей, готовы простить ему и нарушение некоторых правил», — заявил представитель фирмы Амит Адаркар.