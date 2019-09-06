Москва, , 10:33 — REGNUM В Московском метрополитене на Кольцевой линии начал курсировать тематический поезд «ВДНХ — 80 лет», сообщили в Стройкомплексе.

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Пассажиры метро на плакатах и фотографиях смогут увидеть главные достопримечательности ВДНХ: фонтаны «Дружба народов», «Золотой колос», скульптуру «Рабочий и колхозница» и др.

Один из вагонов юбилейного поезда посвящен музейному комплексу ВДНХ — центр «Космонавтика и авиация».

Также в кассах метро на одноименной станции «ВДНХ» начали продаваться тематические транспортные карты «Тройка», посвященные 80-летию выставки.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование юбилея ВДНХ состоялось с 1 по 4 августа.

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