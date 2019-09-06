Мапуту, , 10:45 — REGNUM Папа римский Франциск завершил свой визит в Мозамбик в пятницу, 6 сентября, посетив ВИЧ-инфицированных в больнице Католической Церкви Zimpeto в Мапуту. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Больница Zimpeto была открыта благотворительной организацией Sant'Egidio community, которая развернула программу профилактики и лечения СПИДа в рамках проведения антиретровирусной терапии инфицированным жителям. С момента запуска проекта в 2002 году помощь получили около 200 000 человек, среди которых есть беременные женщины.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в Африке к югу от Сахары, включая Мозамбик, 1 из 25 взрослых людей живет с вирусом, вызывающим СПИД.

В своем выступлении в больнице папа римский Франциск высоко оценил готовность персонала больницы «справиться с, казалось бы, невыполнимой задачей». Он призвал персонал и пациентов «поддерживать надежду и всегда быть готовым обратиться к страждущему».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября папа римский Франциск начал тур по трем африканским странам — Мозамбику, Мадагаскару и Маврикию. Мозамбик был первой страной в туре священнослужителя, известного также как «папа бедных».