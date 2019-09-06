Нью-Дели, , 21:00 — REGNUM Представитель всеиндийского института глазных исследований Дживан Титиял заявил, что медицинское учреждение будет использовать дроны для транспортировки тканей роговицы в центры трансплантации..

«Эти дроны помогут доставлять ткани роговицы в отдаленные центры трансплантации, что значительно ускорит проведение хирургических операций. Это будет нашим пилотным проектом», — заявил он. Стоит отметить, что проблема заключается в том, что роговица имеет ограниченный срок хранения: всего один день.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представитель также отметил, что эта инициатива также обусловлена тем, что в стране существует лишь ограниченное количество медицинских центров, занимающихся донорством роговицы глаз.

«Всего в Индии существует лишь 15 подобных центров. Помимо этого, вопросами донорства в основном занимаются лишь семь штатов. Несмотря на тот факт, что мы наблюдали заметное увеличение количества доноров с 2012 года, проблема нехватки до сих пор остается ощутимой», — заявил представитель института.