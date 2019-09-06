Красногорск, , 10:28 — REGNUM В Подмосковье с начала 2019 года обеспечили собственными квартирами 406 детей-сирот. Как заявили 6 сентября в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой, большая часть квартир расположена в новостройках.

«Всего до конца года жильем будут обеспечены 734 человека. Идем согласно плану», — отметила Забралова.

По словам регионального министра, жильём обеспечивают 100% детей-сирот, проживающих в Подмосковье. За последние пять лет сироты получили 3,6 тыс. квартир. В 2019 году бюджетные дотации на приобретение жилья для выпускников детских домов составили свыше 1,9 млрд рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области определили предельную долю квартир для сирот, выделяемых в многоквартирных домах. Это 25% от общего числа квартир. Исключение составляют маленькие дома и поселки, где проживают менее 10 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье одобрили предельную долю квартир для сирот