Брянск, , 10:28 — REGNUM Пенсионеру из города Клинцы Брянской области назначили 90 часов обязательных работ за вылов рыбы в местах нереста. 73-летний местный житель рыбачил с сетями и тем самым нарушил федеральный закон. Он успел выловить шесть рыб, сообщили 6 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что утром 12 апреля 2019 года пенсионер выловил из реки Московка две щуки, два окуня и два линя. Мужчина рыбачил с 50 метровой сетью в местах нереста рыбы, что запрещено законом. По оценке экспертов, ущерб от действий мужчины составляет 6,7 тыс. руб. Подсудимый не стал отрицать свою вину и возместил государству ущерб.

По решению суда две рыболовные сети уничтожили. Приговор вступил в законную силу.