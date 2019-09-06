Нью-Дели, , 17:35 — REGNUM Индийская организация космических исследований вывела посадочный модуль «Викрам» и ровер «Прагьян» на более близкую орбиту Луны.

«Второй орбитальный маневр космического корабля Чандраян был успешно выполнен. Для его выполнения была использована бортовая двигательная установка. Продолжительность маневра составила 9 секунд», — отметили в национальном космическом агентстве.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», этот маневр был совершен для того, чтобы обеспечить мягкую посадку космического модуля на поверхность спутника.

В космическом агентстве также заявили, что посадка на Луну будет совершена согласно планам, 7 сентября с 13:30 до 14:30 по местному времени.