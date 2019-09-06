Воронеж, , 10:25 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Руслайн» рейса из Воронежа в Санкт-Петербург 6 сентября был отправлен с почти трёхчасовой задержкой, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на онлайн-табло аэропорта «Воронеж».

Рейс по расписанию должен был вылететь в 07:15. Однако сначала рейс задержали на час, затем — до 09:30, а потом до 10:00. В итоге самолёт был отправлен по маршруту в 10:04.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакомпании задержку объяснили поздним прибытием самолёта. Между тем, этот же рейс 4 и 5 сентября, вылетев в 07:15 по расписанию, возвращался в аэропорт вылета. Пассажиров в обоих случаях отправили позже другим рейсом, прокуратура начала проверки.

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