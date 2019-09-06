Анкара, , 19:33 — REGNUM Внутренние войска Турции в Ширнаке обнаружили и спасли двух несовершеннолетних девушек Чичек и Топрак, которые были похищены боевиками Рабочей партии Курдистана 1,5 месяца назад во время выпаса скота. Они рассказали, что их завели в гористую местность, морили голодом и ничего не объясняли..

СМИ Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, девушкам заявили: «Вы станете террористками и будете воевать за Курдистан». После того, как они отказались, пленниц оставили без еды и воды, пытали и насиловали. Через несколько дней девушки решились на побег, скрытно выйдя из пещеры, когда их тюремщики отвлеклись.

В течение 3 суток Чичек и Топрак шли по незнакомой местности, не имея с собой провизии. Их обнаружил патруль внутренних войск, приняв за боевиков Рабочей партии Курдистана, так как на них была их одежда. По словам девушек, увидев, что при них нет оружия, солдаты не стали открывать огонь, снабдили их едой и водой. В интервью Чичек заявила: «Я хочу обратиться к членам Рабочей партии Курдистана — не верьте лжи ваших главарей, сдайтесь турецкому правосудию».