Челябинск, , 10:23 — REGNUM В Челябинске памятник Ленину был отремонтирован в 2018 году на 90% некачественно. К таким выводам пришли аудиторы областной контрольно-счётной палаты.

Информацию до членов коллегии палаты довёл аудитор Андрей Люков. По его словам, на объекте есть потёртости, сколы гранитных плит, нарушена геометрия памятника.

Размер ущерба аудиторы оценили в 15 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник ремонтировали в 2018 году. Но весной-летом 2019-го на нём были выявлены дефекты.

После возникшего скандала мэрия заявила, что подрядчик переделает ремонт в рамках гарантии.

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