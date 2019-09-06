Анкара, , 17:36 — REGNUM Турецкие археологи разгадывают загадку «таинственной комнаты», обнаруженной при раскопках замка Айанис, построенного 2-ым королем шумерского государства Урарту Русой на озере Ван. Раскопки и реставрация 2700-летних произведений архитектурного искусства, саманных стен и объектов работ по камню продолжаются уже 30 лет.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, работы ведутся под руководством преподавателя кафедры археологии литературного факультета университета Ататюрка профессора доктора Мехмета Ышыклы. Он заявил, что в настоящее время ведутся работы по выявлению назначения комнаты, обнаруженной в задней части храма Халди. По его словам, на ее стенах замечены следы дерева.

Профессор доктор Мехмет Ышыклы подчеркнул: «Возможно, у комнаты была особая обрядовая функция. Спереди зал с возвышением, а прямо за ним — эта таинственная комната. Таинственная она потому, что мы ещё не выяснили ее предназначение. Внутри нее мы обнаружили предметы и убранство, выполненные из алебастра. Мы верим, что в будущем эта тайна будет нами раскрыта».