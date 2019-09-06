Белград, , 10:20 — REGNUM Сербия в 2018 году потеряла население целого города, заявил президент страны Александр Вучич, слова которого опубликованы на сайте главы государства.

По его словам, в Сербии в прошлом году умерли более 100 тыс. человек, а родились 63 тыс. человек.

«Это значит, что Сербия потеряла город размером с Кикинду, в которой сейчас живут 38,6 тыс. человек», — заявил Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия, наряду с соседними Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Болгарией, Румынией и Венгрией, входит в десятку стран мира, население которых, по оценкам ООН, резко сократится в ближайшие 30−40 лет.

Так, в Сербии с 2005 по 2017 год средняя рождаемость составила 67 625 человек в год, а смертность — 102 884 человека.

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