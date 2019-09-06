Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали двоих злоумышленников, которые похитили металлические двери от бывшего бомбоубежища в Адмиралтейском районе города.

Воры сняли две металлические двери в открытом подвале бывшего бомбоубежища и погрузили их в «Газель».

5 сентября в 22:45 у дома 12 по переулку Пирогова полицейские задержали двоих граждан, 1982 и 1988 года рождения, которые подозреваются в этом преступлении.

«По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

О судьбе дверей не сообщается.