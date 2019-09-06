Пекин, , 10:26 — REGNUM У Китая нет планов по полная реконструкции Великой Китайской стены. Об этом 6 сентября сообщила советник правительства Пекина и экс-заместитель руководителя управления Пекина по вопросам культурного наследия Юй Пин.

«У Китая нет плана по полному восстановлению Великой Китайской стены, и проекта такого тоже нет», — приводит РИА Новости слова Юй Пин, которая также отметила, что этот вопрос является слишком масштабным.

Также Юй Пин рассказала, что по требованиям ЮНЕСКО и госкомитета по охране культурного наследия КНР, которые относятся к защите таких крупных и значимых культурных объектов, как Великая Китайская стена, прежде всего необходимо сохранять их первоначальное состояние и облик и именно поэтому Китаем не будет проводиться полная реконструкция.

Кроме этого, она отметила, что Великая Китайская стена — это памятник истории и культуры Китая и в работе по его защите и восстановлению специалисты и соответствующие государственные ведомства работают согласно «Закона КНР об охране памятников культуры» и «Постановлению о защите Великой китайской стены».

При этом, по мнению Юй Пин, в настоящее время бережное отношение к данному памятнику разделяют не только специалисты, но и местные жители, так как у них появилось понимание о значимости Великой Китайской стены как для самого Китая, так и для всей человеческой цивилизации.