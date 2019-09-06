Малакка, , 10:13 — REGNUM Стада диких кабанов с острова Суматра в Индонезии пересекают пролив и вторгаются в штат Мелакка в Малайзии, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что власти малайзийского города поставили стрелков, чтобы спастись от наплыва животных.

Сообщения о диких кабанах из Суматры поступали от малайзийских рыбаков. Они утверждают, что видели диких кабанов, пересекающих пролив ночью.

Председатель комитета по развитию предпринимательства в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе в Малакке Норхизам Хасан Бакти заявил, что численность диких кабанов может превысить количество людей на острове, если ситуация не будет контролироваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, африканскую чуму свиней в Приморье занесли дикие кабаны из Китая, которые беспрепятственно пересекают государственную границу между странами.

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