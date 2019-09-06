Москва, , 10:08 — REGNUM В Новой Москве на территории старинной усадьбы в селе Кленово открылся новый парк. Он стал 18-й по счету на территории ТиНАО, сообщается на портале мэра столицы.

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В парке установили обустроили две детские площадки, оборудовали сцену и трибуны для зрителей в зеленом театре, провели освещение, озеленили территорию.

Отмечается, что реконструкция парка Кленовский выполнена за счет бюджетных средств.

Как сообщает ИА REGNUM, лесной массив в Троицком и Новомосковском административных округах занимает площадь 75 тыс. га — половину новых территорий. Для каждого нового парка разрабатывают индивидуальную концепцию.

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