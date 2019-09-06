Воронеж, 6 сентября 2019, 10:07 — REGNUM Петицию против проекта планировки и межевания территорий для строительства дороги между улицами Шишкова и Тимирязева создали воронежцы, за четыре дня обращение, адресованное губернатору Александру Гусеву, подписали более 200 человек.
Петицию создали жители ЖК «Ботанический сад» — одного из жилых комплексов, мимо которых будет проходить, по проекту, новая дорога.
В числе минусов проекта жители указывают на отсутствие наземных переходов, а также обращают внимание, что проблему загруженности Шишкова и Московского проспекта новая дорога не решит, а вот новые дорожные заторы наверняка появятся. Жители также опасаются, что новая четырёхполосная дорога резко ухудшит ситуацию в пока ещё зеленом районе Воронежа.
Как сообщало ИА REGNUM, публичные слушание по проекту планировки и межевания территорий для строительства дороги между улицами Шишкова и Тимирязева назначены на 23 сентября, они состоятся в зале Дома архитектора.
Отметим, что против строительства дороги выступают не только жители ЖК на Шишкова, но и жители микрорайона СХИ — именно через него проходит улица Тимирязева. По этой улице идут транспортные потоки, в том числе и из Коминтерновского района, в сторону центральной части города, Левобережного и Железнодорожного районов. Несколько лет назад улицы Тимирязева и параллельную ей Ломоносова реконструировали, однако полностью решить проблему заторов не удалось: в будние дни в часы пик здесь по-прежнему бывают пробки, малейшая авария может просто парализовать движение. Жители микрорайона опасаются, что новая дорога, которая переведёт часть транспортных потоков на Тимирязева, только усугубит ситуацию.