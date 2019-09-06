Воронеж, , 10:07 — REGNUM Петицию против проекта планировки и межевания территорий для строительства дороги между улицами Шишкова и Тимирязева создали воронежцы, за четыре дня обращение, адресованное губернатору Александру Гусеву, подписали более 200 человек.

Петицию создали жители ЖК «Ботанический сад» — одного из жилых комплексов, мимо которых будет проходить, по проекту, новая дорога.

«Реконструкция существующей автодороги, а также строительство нового направления автомобильной дороги не учитывает интересы в первую очередь жителей нашего комплекса, которые в добавок к существующим проблемам (плотность застройки, отсутствие парковочных мест, неразвитость общественного транспорта и т.д.) получат четырехполосную магистраль вплотную к подъездам многоквартирного дома по б-р. Олимпийский, д. 6», — говорится в обращении.

В числе минусов проекта жители указывают на отсутствие наземных переходов, а также обращают внимание, что проблему загруженности Шишкова и Московского проспекта новая дорога не решит, а вот новые дорожные заторы наверняка появятся. Жители также опасаются, что новая четырёхполосная дорога резко ухудшит ситуацию в пока ещё зеленом районе Воронежа.

«В связи со строительством новой дороги под угрозой не только здоровье местных жителей (вредные выбросы, постоянный шум от автомобильного траффика), но и в целом экологическая обстановка воронежской Большой Зеленой Зоны, в состав которой входят Ботанический сад ВГУ, дендрарий НИИ Лесной генетики, дендрарий Лесотехнической академии, учебные поля Аграрного университета, Центральный парк. Часть этих объектов относится к особо охраняемым природным территориям», — напоминают авторы петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, публичные слушание по проекту планировки и межевания территорий для строительства дороги между улицами Шишкова и Тимирязева назначены на 23 сентября, они состоятся в зале Дома архитектора.

Отметим, что против строительства дороги выступают не только жители ЖК на Шишкова, но и жители микрорайона СХИ — именно через него проходит улица Тимирязева. По этой улице идут транспортные потоки, в том числе и из Коминтерновского района, в сторону центральной части города, Левобережного и Железнодорожного районов. Несколько лет назад улицы Тимирязева и параллельную ей Ломоносова реконструировали, однако полностью решить проблему заторов не удалось: в будние дни в часы пик здесь по-прежнему бывают пробки, малейшая авария может просто парализовать движение. Жители микрорайона опасаются, что новая дорога, которая переведёт часть транспортных потоков на Тимирязева, только усугубит ситуацию.