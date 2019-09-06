Карабулак, Ингушетия, , 10:06 — REGNUM В Ингушетии признан виновным еще один участник разбойного нападения на отделение «Почты России». Карабулакский суд отправил его в колонию строго режима на четыре года, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено судом, Гагиев А. в феврале 2019 года вместе с пятью своими сообщниками совершил разбойное нападение на работников отделения почтовой связи № 7 в городе Карабулаке. Угрожая оружием, злоумышленники похитили 400 тыс. рублей, предназначенные для выплаты пенсий.

Готовясь к преступлению, бандиты вооружились. У них при себе имелись автомат Калашникова, три пистолета системы Макарова, пистолет системы ТТ и гранаты Ф-1 и РГН. Один из нападавших выстрелил не менее девяти раз в прибывшего по сигналу тревожной кнопки охранника. Тот получил ранения, но выжил.

Пятерых участников нападения задержали спустя несколько дней. К этому времени они уже успели потратить украденные деньги. Шестой, который ранил охранника, до сих пор в розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уже были привлечены к ответственности за совершенный разбой двое членов преступной группы. Одного из них отправили в колонию строго режима на шесть лет, второго — на восемь.

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