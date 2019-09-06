Шри-Джаяварденепура-Котте, , 16:28 — REGNUM Правительство Японии объявило о своем решении выделить грант объемом 89 тысяч долларов США на строительство школ для детей с ограниченными возможностями на Шри-Ланке. В пресс-релизе посольства Японии в Шри-Ланке, опубликованном 5 сентября, говорится о том, что было заключено соответствующее соглашение. Свои подписи под документом поставили японский посол Акира Сугияма и председатель организации по развитию жилищного фонда Шри-Ланки А.К.М. Шихабдин.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», целью инициативы является улучшение условий получения образования для школьников с ограниченными возможностями округа Ампара и прилегающих территорий.

Кроме того, А.К.М. Шихабдин высоко оценил решение Японии и отметил, что строительство специализированных школ предоставит шанс на полноценную жизнь для детей и подростков, страдающих от таких заболеваний как синдром Дауна, аутизм и церебральный паралич.