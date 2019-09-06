Ереван, , 10:00 — REGNUM Правительство Армении планирует существенно сократить показатели бедности, пишет газета «Жаманак» («Время») со ссылкой на проект «Стратегия развития сферы труда и социальной защиты».

Отмечается, что правительство республики планирует избавиться от крайней бедности к 2023 году. Впервые с 2008 года показатели бедности в Армении стали снижаться в 2017 году.

Напомним, в ноябре 2018 года национальный статистический комитет Армении опубликовал отчет «Бедность и социальная панорама Армении». Согласно опубликованным данным, уровень бедности в 2017 году в республике составил 25,7% и сократился по сравнению с 2016 годом на 3,7 процентного пункта.