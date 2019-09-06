* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:54 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за террористический акт, совершенный у посольства США в столице Афганистана, городе Кабул. Об этом сообщает Al Jazeera.

В результате нападения погибли десять мирных жителей, а также по одному военнослужащему из США и Румынии. 42 человека получили ранения, все они были доставлены в госпиталь.

«Мир с боевиками, убивающими мирное население, не имеет смысла», — заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

Напомним, США ведут переговоры с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На фоне прогресса в диалоге, боевики продолжают совершать террористические нападения, что осложняет заключение соглашения о перемирии.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.