Кабул, 6 сентября 2019, 09:54 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за террористический акт, совершенный у посольства США в столице Афганистана, городе Кабул. Об этом сообщает Al Jazeera.
В результате нападения погибли десять мирных жителей, а также по одному военнослужащему из США и Румынии. 42 человека получили ранения, все они были доставлены в госпиталь.
«Мир с боевиками, убивающими мирное население, не имеет смысла», — заявил президент Афганистана Ашраф Гани.
Напомним, США ведут переговоры с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На фоне прогресса в диалоге, боевики продолжают совершать террористические нападения, что осложняет заключение соглашения о перемирии.
«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.