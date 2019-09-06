Кемерово, , 09:33 — REGNUM Бывшего преподаватель одного из кемеровских вузов приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за хищение денег у коллег (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество»). Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кузбассу, речь идёт о белее трёх млн рублей.

Как выяснилось в ходе следствия, на протяжении полутора лет, 46-летняя преподаватель вуза в Кемерове, рассказывала коллегам о том, что помимо преподавательской деятельности она занимается ещё и бизнесом. И одалживала у них немалые деньги якобы на развитие своего дела. За это обещала ежемесячно выплачивать проценты и даже писала расписки. В общей сложности у восьми сотрудников вуза она «заняла» более трёх млн рублей. Но вернуть займы в срок она не могла из-за большого количества кредитов.

Женщина не признала вину. Но в ходе следствия, были собраны доказательства, которые говорили о том, что она целенаправленно обманывала людей.

Сначала суд приговорил её к и приговорена к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но гособвинитель обжаловал приговор. В результате женщине было ужесточено наказание до 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.