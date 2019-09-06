Аддис-Абеба, , 14:49 — REGNUM Компания Microsoft в рамках своей инициативы 4Afrika объявила о новом сотрудничестве с «Альянсом за зеленую революцию в Африке» (AGRA) с целью совместной реализации технологических решений в сельском хозяйстве африканских государств. Совместная инициатива компаний направлена на повышение к 2021 году продовольственной безопасности 30 миллионов фермерских домохозяйств в 11 странах, включая Эфиопию. В рамках партнерства Microsoft и AGRA будут изучать использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для обеспечения эффективного фермерства на основе получаемых данных, которые будут предлагать варианты, как повысить производительность и прибыльность той или иной фермы. Программа также будет помогать фермерам внедрять новые технологии с помощью цифрового учебного контента, чтобы еще раз запустить в странах Африки «зеленую революцию». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Данная инициатива является частью текущих инвестиций Microsoft в «агротехнологии» на всем африканском континенте. Ранее Microsoft объявила, что ее Центр развития Африки поможет продвинуть использование искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Кроме того, Microsoft поддержала ряд африканских стартапов и компаний, в том числе SunCulture, Virtual City, N-Frnds и Twiga Foods.

«Сельское хозяйство является для нас приоритетным сектором инвестиций не только потому, что оно обеспечивает около 70% средств к существованию в государствах Африки, но и потому, что мы уверены — наши технологии могут внести существенный вклад в преобразование этого сектора, — сообщил региональный директор Microsoft 4Afrika Амроте Абделла. — В Африке большое количество фермеров с различными методами ведения сельского хозяйства. Мы считаем, что технологии могут расширить их знания и опыт для повышения урожайности. Используя технологию IoT с поддержкой Microsoft, такие организации, как SunCulture, помогли фермерам повысить урожайность на 300%».