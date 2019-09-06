Москва, , 09:28 — REGNUM Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учёт объекты инфраструктуры Политехнического музея. Об этом 6 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления.

В сообщении говорится о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) об амфитеатре площадью 667,5 кв. метров, а также объектов инженерных сетей на Новой площади.

«Мы поставили на кадастровый учёт 18 объектов инженерной инфраструктуры вблизи здания Политехнического музея, в том числе амфитеатр, конструкции террасы и десять мостовых переходов протяжённостью 139 метров», — рассказал замруководителя управления Росреестра по Москве Александр Левченков.

Стоит отметить, что работы по реконструкции музея продолжаются. Их планируется завершить в 2020 году.