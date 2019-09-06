Аддис-Абеба, , 17:04 — REGNUM По словам эфиопского чиновника и координатора Программы развития ООН (ПРООН), кампания руководства страны по высадке в Эфиопии миллиардов саженцев поможет внести значительный вклад в борьбу с пагубными последствиями изменения климата с целью улучшения социально-экономической жизни эфиопских граждан. Государственный министр воды, ирригации и энергетики Эфиопии Фырехыйуот Уольдеханна заявил, что по мере роста деревья улучшают качество воздуха, которым мы дышим, и уравновешивают негативные последствия изменения климата. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

По словам координатора ПРООН по развитию лесного сектора в Комиссии по окружающей среде и изменению климата Эфиопии Теферы Менгисту, кампания по озеленению является частью 10-летней дорожной карты ПРООН, реализация которой имеет жизненно важное значение для людей. «Изменения климата вызывают изменения в сезонности осадков, а уменьшение осадков означает колебания объема воды в гидроэлектростанциях Эфиопии. Таким образом, присутствие деревьев помогает нормализовать и сбалансировать последствия изменения климата, так как растения сдерживают солнечные лучи, которые испаряют воду в резервуарах ГЭС, позволяя накопить достаточное количество осадков в течение года», — отметил представитель ПРООН.

Менгисту пояснил, что в настоящее время лесное покрытие Эфиопии составляет 15,5% территории. 50 лет назад этот показатель составлял около 40%, но в какой-то момент лесистость сократилась до 4%. Тем не менее, охват лесов в Эфиопии постепенно увеличивается с 2010/11 года благодаря проведению последовательных кампаний и инициатив по озеленению», — отметил координатор, ссылаясь на данные ООН.