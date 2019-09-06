Киев, , 09:25 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС посетили почти 75 тыс. туристов, сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению зоной.

Отмечается, что в августе 2019 года зону отчуждения посетили 14 416 человек, что в пять раз больше, чем в январе текущего года. Поток туристов начал расти с марта.

В данный момент для туристов создали 21 маршрут — 13 наземных, пять водных и три воздушных.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2019 года зону отчуждения посетило вдвое больше туристов, чем годом ранее.

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