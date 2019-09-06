Аддис-Абеба, , 18:48 — REGNUM Четырнадцатая сессия Глобального форума по развитию городов и населенных пунктов (GFHS-2019) стартовала в Аддис-Абебе под лозунгом «Устойчивое развитие городов и населенных пунктов в эпоху цифровизации». Двухдневная конференция собрала более 400 делегаций от национальных и международных учреждений и организаций из более чем 100 стран мира. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Основной задачей нынешней сессии форума является поддержка кампаний по созданию «умных локаций» и использованию цифровых технологий для формирования инклюзивных, безопасных и «устойчивых» городов на африканском континенте и за его пределами. По окончании форума организаторы намерены представить для подписания Аддис-Абебскую декларацию, в рамках которой будут подготовлены материалы для проведения «Всемирной кампании по урбанизации» и «Всемирного форума городов 2020 года». Два данных форума пройдут в Абу-Даби, ОАЭ, в феврале 2020 года.

Также в рамках глобального форума будет проведена церемония награждения наиболее развитых городов и населенных пунктов из рейтинга 2019 года (SCAHSA-2019), в котором специалисты отмечают города, где очевидно преобладание наиболее современных технологий и инноваций. На получение премии претендуют более 300 проектов из городов всего мира.